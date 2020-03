Coronavirus Lockdown: जसप्रीत बुमराह ने लगाया लगाया झाड़ू-पोछा, बोले- मां हुई खुश, लेकिन हो गई यह गलती Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री ने वायरस को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 21 दिनों के लॉकडाफउन का ऐलान किया है. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर अपने घरों में रहकर खाली समय का उपयोग घर के काम-काज को करते हुए नजर आ रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) भी अपने घरों में रहकर घर के काम में हाथ बंटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. बुमराह ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो झाड़ू पोछा करते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. बुमराह ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि 'मेरे द्वारा घर की साफ-सफाई देख मेरी मां काफी खुश हैं, इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मुझे ये सभी काम बिना चैप्पल पहने करने चाहिए थे.' बता दें कि वीडियो में बुमराह चप्पल पहन कर पोछा देते नजर आए हैं. बता दें कि कोरोनावायरस (COVID-19) के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईपीएल (IPL 2020) को स्थगित कर दिया गया है. वैसे जिस तरह से वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में बढ़ गया है उसे देखते हुए ये कयास लग रहे हैं कि इस बार आईपीएल का होना मुश्किल है.

My modified mobility drills are keeping the house clean and my mother very happy. (P.s - I had to do everything again without the slippers. pic.twitter.com/gFDrovK59t