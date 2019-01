ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) 12 जनवरी से प्रारंभ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को आराम दिया गया है. बुमराह को न्यूजीलैंड के साथ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए रेस्‍ट दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन दोनों सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह के साथ वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. बोर्ड ने कहा, "बीसीसीआई ने बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के लिए भी आराम देने का फैसला किया है. भारतीय गेंदबाज के काम के भार को देखते हुए उन्हें इन दोनों सीरीज के लिए आराम देने का फैसला किया है"

Update: Jasprit Bumrah has been rested for the upcoming ODI series against Australia and India's Tour of New Zealand. Mohammed Siraj to replace him. @sidkaul22 added to India's T20I squad. #TeamIndia



