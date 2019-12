इस सीरीज से जसप्रीत बुमराह की होगी टीम इंडिया में वापसी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार...

टीम विराट के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पिछले काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. और उनके चाहने वालों के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर यह है कि बुमराह की टीम इंडिया में वापसी का उनका इंतजार जनवरी के महीने तक खिंच सकता है. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कमर में चोट लगी थी और तभी से बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त करने में जुटी हुई है.

Jasprit Bumrah, Mohammad Shami and Ishant Sharma OUTBOWLED Pat Cummins, Mitchell Starc and Josh Hazlewood comfortably when #TeamIndia last played a Test series on Australian soil. WHAT A SIGHT THAT WAS!! <3 pic.twitter.com/WIylYCguOx