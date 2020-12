AUS vs IND: जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी के दौरान ऐसा कर जीत लिया दिल, कोहली ने भी दी शाबासी

AUS vs IND: एडिलेड टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं. पहली पारी के आधार पर भारत ने 62 रन की बढ़त हासिल कर ली है. भारत की दूसरी पारी में एक बार फिर ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) फ्लॉप रहे और पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे. शॉ केवल 4 रन ही बना सके. शॉ के आउट होने के बाद नंबर 3 पर नाइट वाचमैन के तौर पर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) बल्लेबाजी करने आए. जिस समय बुमराह बल्लेबाजी करने आए उस समय भारतीय टीम पर दवाब था. लेकिन बुमराह ने मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों का जमकर सामना किया और खेल खत्म करने तक भारत को और दूसरा नुकसान नहीं होने दिया.

Aus Vs Ind: गुलाबी गेंद से अश्विन ने रचा इतिहास, तोड़ दिया कपिल देव का रिकॉर्ड

जब दूसरे दिन के खेल की समाप्ती हुई तो सभी भारतीय खिलाड़ियों ने खड़े होकर पवेलियन में बुमराह का स्वागत किया. कप्तान कोहली (Virat Kohli) इस क्रम में सबसे आगे खड़े नजर आए और बुमराह को शाबासी भी देते नजर आए. सोशल मीडिया पर आईसीसी (ICC) ने इस तस्वीर को भी शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. लोगल तस्वीर पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Promoted to Number 10 from 11 in the first innings & promoted as night-watchman in second inninngs. There is always improvement in whatever Bumrah does. pic.twitter.com/xQYp2rtJem — Johns. (@CricCrazyJohns) December 18, 2020

What was your reaction when you saw Jasprit Bumrah walking in at No.3? #AUSvINDpic.twitter.com/ngnXdterIK — ICC (@ICC) December 18, 2020

जसप्रीत बुुमराह ने 11 गेंद का सामना किया और ये सुनिश्चित किया कि मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को ज्यादा स्ट्राइक न मिले. भले ही बुमराह खाता नहीं खोल पाए लेकिन 11 गेंद का सामना कर उन्होंने फैन्स का दिल जीत लिया. फैन्स भी बुमराह की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि बुमराह ने गेंदबाजी के दौरान भी कमाल किया और 2 विकेट भी लेने में सफल रहे.

Jasprit Bumrah puts on a solid defence to take India to stumps without additional wickets



India finish on 9/1.



What do you make of day two?#AUSvIND SCORECARD https://t.co/Q10dx0IFfvpic.twitter.com/f3nltvsyZx — ICC (@ICC) December 18, 2020

इससे पहले अश्विन ने घातक गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, उमेश यादव ने 3 विकेट लिए और साथ ही बुमराह को 2 विकेट मिला. ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में केवल 191 रन ही बना सकी. डे-नाइट टेस्ट मैच के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बढ़त हासिल करने में असफल रही है. इससे पहले खेले सभी 7 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी के आधार पर बढ़त लेने में सफल रही थी.

Aus Vs Ind: विराट कोहली बने सुपरमैन, हवा में उड़ते हुए लिया ऐसा कैच, देखता रह गया बल्लेबाज

ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा टिम पेन ने बनाए. पेन ने नाबाद 73 रन की पारी खेली. पेन के अलावा लाबुशाने ने 47 रन की पारी खेली. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 244 रन बनाए थे, जिसमें कोहली ने 74 रन का योगदान दिया था.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​