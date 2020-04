जसप्रीत बुमराह ने की धुआंधार बल्लेबाजी, 20 गेंदों में जड़े 42 रन...शेयर किया Throwback Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) है जो 3 मई तक लागू रहेगा. बता दें कि COVID-19 के कारण आईपीएल (IPL) को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर्स घर में रहकर अपना समय परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं. इसके अलावा क्रिकेटर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर साथी क्रिकेटरों से इंस्टाग्राम पर लाइव बात कर रहे हैं. पिछले दिनों भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) से इंस्टाग्राम लाइव पर बातचीत की. युवी ने अपने बातचीत में बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ की तो वहीं बल्लेबाजी का भरपूर मजाक बनाया था. युवी के इस मजाक पर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने एक खुलासा किया और कहा था कि एक दफा उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 20 गेंद पर 42 रनों की धमाकेदार पारी खेली है. बुमराह ने कहा था कि वो उस पारी का वीडियो जल्द से जल्द सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले हैं. अब बुमराह ने उस वीडियो को फैन्स के लिए शेयर किया है. वीडियो शेयर कर बुमराह ने लिखा, ऑन पॉपुलर डिमांड, आपके सामने पेश कर रहा हूं, जसप्रीत बुमराह मैच विनिंग नॉक, 2017..

On popular demand (mostly by @YUVSTRONG12), here's presenting, Jasprit Bumrah's match winning knock of 2017! pic.twitter.com/gnaSrZUOWn