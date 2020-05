जावेद मियांदाद ने कहा, वसीम अकरम की कामयाबी के पीछे पहली वाइफ हुमा का बड़ा हाथ

मियांदाद ने कहा कि शुरूआत में वो बेहद ही इनोसेंट था, जब वह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाने वाला था तो मेरे पास आया और यह कहा कि 'मुझे कितने पैसे ले जाने होंगे'. इसके बाद मैंने उसे समझाया और कहा कि तुम्हें पैसे मिलेंगे ले जाना नहीं है. मियांदाद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने उसे शॉपिंग भी कराई

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि जो आज वसीम अकरम है उसने खुद के लिए मेहनत किया और आज यहां पहुंचा है. वह एक टैलेंटेड खिलाड़ी के अलावा दिमाग वाला भी खिलाड़ी रहा. मियांदाद ने कहा कि वसीम अकरम ने जो सफलता अर्जित की उसमें उनकी पहली वाइफ हुमा मुफ्ती का अहम रोल रहा. हालांकि वह अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसने ही अकरम को इतना बड़ा बनाया. पहले अकरम बात करने में भी सहज नहीं थे, हुमा ने उसे एजुकेट भी किया. हुमा ने अकरम पर काफी मेहनत की थी जिसके कारण वो इतने सफल हुए. मियांदाद ने कहा कि मैं तो हुमा को पहले से जानता था. वसीम अकरम के बड़ा बननें में हुमा ने भी अपना करिदार बखुबी निभाया. बता दें कि वसीम की पहली वाइफ हुमा की लंबी बीमारी के बाद 2009 में मौत हो गई थी

Javed Miandad praising another legend & also praising the role of our former bhabhi Huma in making wasim akram what he is today...God bless u wasim bhai https://t.co/BvwyijBjv4