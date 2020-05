जावेद मियांदाद बोले- ऐसा लगा जैसे किरण मोरे आउट के लिए भीख मांग रहे थे..Video

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज जावेद मियांदाद (Javed Miandad) और भारतीय क्रिकेट (India Vs Pakistan) के किस्से क्रिकेट के मैदान पर काफी मशहूर हुए हैं. मसलन मियांदाद का भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा (Chetan Sharma) की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाना हो या फिर किरन मोरे (Kiran More) को चिढ़ाने के लिए बीच मैदान पर उछलना हो. खासकर विकेटकीपर मोरे को चिढ़ाने के लिए जिस तरह से मियांदाद कूदे थे वो आज भी क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर देता है. यह घटना साल 1992 के बेंसन ऐंड हेजेज़ वर्ल्ड कप के दौरान घटी थी. 4 मार्च 1992 को सिडनी के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने थी. जब मियांदाद बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे अपनी ओर से लगातार अपील कर रहे थे, मोरे के इसी बार-बार अपील से मियांदाद झल्ला गए और बीच मैदान पर कूद कर विकेटकीपर मोरे की नकल करने लगे. मियांदाद के उस अंदाज को देखकर फैन्स ने खूब मजा लिया था.

