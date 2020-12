BBL 2020: मुजीब उर रहमान ने राशिद खान के गेंद पर मारा 'रिवर्स स्वीप', मैक्सवेल बोले- मैंने सिखाया है."

गांगुली ने 32 गेंदों पर नाबाद 53 रन की तूफानी पारी खेली. इसके साथ-साथ 3 ओवर में 26 रन देकर एक विकेट भी लिए. गांगुली ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को आउट किया. सेक्रेटरी XI के कप्तान जय शाह केवल 2 रन बनाकर ही आउट हुए. बता दें कि इस दोस्ताना मैच में अजहरुद्दीन भी खेल रहे थे. अजहरुद्दीन सेक्रेटरी XI की टीम की ओर से खेले और 22 गेंद पर 37 रन बनाए. बता दें कि इस दोस्ताने मैच में Secretary XI ने पहले बल्लेबाजी की और 12 ओवर में 3 विेकट पर 128 रन बनाए जिसके जवाब में President XI की टीम 100 रन ही बना सकी.

Sourav Ganguly becomes the first player to score fifty in Motera Stadium, good record to have even after the retirement.