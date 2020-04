Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में जयदेव उनादकट ने भी मदद को बढ़ाया हाथ, बोले- आखिरी के कुछ दिन..

सौराष्ट्र के रणजी चैंपियन बननें में जयदेव का अहम किरदार रहा.रणजी ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को पहली पारी में हासिल की गई बढ़त के आधार पर हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई थी. इस रणजी सीजन में जयदेव ने अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हुए कुल 67 विकेट लेने में सफल रहे. जयदेव ने अपनी गेंदबाजी से 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. उनादकट एक रणजी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने. उन्होंने साल 1988-99 सीजन में डोडा गणेश के द्वारा एक सीजन में चटकाए गए 62 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचने में कामयाबी पाई. उनादकट के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी सहायता राशि दान दी है.

Prayers..for those who are going through tough times! We will get through this together.. pic.twitter.com/siskbsAm4Q