Coronavirus Lockdown: घर में बंद जयदेव उनादकट ने कुछ ऐसा करके अपनी मां को दिया ट्रिब्यूट..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण इस समय सभी क्रिकेटर अपने घर में रहकर परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं. घर में रहकर क्रिकेटर्स घरों के काम-काग में भी हाथ बंटा रहे हैं. ऐसे में सौराष्ट्र के दिग्गज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है जिसके जरिए वो अपनी मां को ट्रिब्यूट दे रहे हैं. दरअसल, जयदेव ने ट्विटर पर खुद के द्वारा सब्ज़ी काटकर उसकी फोटो शेयर की और साथ ही कैप्शन में अपनी मां का जिक्र किया है. जयदेव ने अपनी मां के लिए लिखा, 'मां आपके लिए, बिना दिखावा किए आप यह काम कितनी बार कर चुकीं होंगी. आपका अपना.' उनादकट ने ऐसा कर अपनी मां ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है. बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 (Ranji Trophy) सीजन में जयदेव सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. सौराष्ट्र के रणजी चैंपियन बननें में जयदेव का अहम किरदार रहा.रणजी ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को पहली पारी में हासिल की गई बढ़त के आधार पर हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई थी. इस रणजी सीजन में जयदेव ने अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हुए कुल 67 विकेट लेने में सफल रहे. जयदेव ने अपनी गेंदबाजी से 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. उनादकट एक रणजी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने. उन्होंने साल 1988-99 सीजन में डोडा गणेश के द्वारा एक सीजन में चटकाए गए 62 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचने में कामयाबी पाई.

By, Yours truly.. To, The Mother.. (who does it infinite times without any such show-off & appreciation) #QuarantineLifepic.twitter.com/40SgRLRAlx