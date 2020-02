हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम ने गुरुवार को खेले गए आईसीसी मह‍िला टी20 वर्ल्‍डकप मैच ( ICC Womens T20 World Cup 2020 ) में न्‍यूजीलैंड पर तीन रन की रोमांचक जीत दर्ज की. ऑस्‍ट्रेल‍िया में खेले जा रहे टूर्नामेंट में भारतीय टीम की यह लगातार तीसरी जीत रही और इसके साथ ही वह सेमीफाइनल में स्‍थान बनाने वाली पहली टीम बन गई है. भारतीय टीम की जीत के बाद बॉलीवुड स्‍टार कार्त‍िक आर्यन (Kartik Aaryan)ने एक वीड‍ियो शेयर क‍िया ज‍िसमें भारतीय महि‍ला टीम के स्‍टार प्‍लेयर जेम‍िमा रॉड्र‍िग्‍स (Jemimah Rodrigues)को 'ऑफ ड्यूटी' स‍िक्‍युर‍िटी गार्ड के साथ ब‍िंदास अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है.

दरअसल, इस वीड‍ियो को मैच से पहले इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल (ICC) ने पोस्‍ट क‍िया था, बाद में कार्त‍िक आर्यन ने इसे शेयर क‍िया. कार्त‍िक ने खुलासा क‍िया क‍ि दाएं हाथ की बल्‍लेबाज जेम‍िमा उनकी पसंदीदा क्र‍िकेटर हैं. अन्‍य भारतीय फैन की तरह कार्त‍िक ने भी जेम‍िमा से वर्ल्‍डकप ट्रॉफी जीतकर घर लाने की अपील की. कार्त‍िक ने ल‍िखा-मेरी फेवरेट क्र‍िकेटर #HaanMainGalat!!कप को घर लेकर आए जेमी. और पॉपुलर ड‍िमांड के तहत स‍िक्‍युर‍िटी जी को बॉलीवुड.

My favourite cricketer aces #HaanMainGalat !! Bring the cup home Jemi

And by popular demand also bring Security Ji to bollywood https://t.co/YSCceAP6E7