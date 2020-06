दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया अनोखा कमाल

साल 1912 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच में जिमी मैथ्यूज (Jimmy Matthews) ने कमाल की गेंदबाजी की और 6 विकेट लेने में सफल रहे, इन 6 विकेटों में उन्होंने 2 बार हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला मौका रहा जब एक गेंदबाज ने एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया. मैथ्यूज एक शानदार गेंदबाज तो थे ही बल्कि एक उन्होंने 49 रन की नाबाद पारी भी खेली थी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इसी मैच में उन्होंने बल्लेबाजी के दौरान नाबाद 49 रन बनाए थे.

On this day in 1912 Aussie Jimmy Matthews took two hat-tricks on the same day v South Africa at @EmiratesOT pic.twitter.com/4b5e9xM8Xj

बता दें कि Jimmy Matthews ने अपने टेस्ट करियर में 8 मैच खेले और इस दौरान 16 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा मैथ्यूज ने 67 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हैं और कुल 177 विकेट चटकाए. जिमी मैथ्यूज के द्वारा ली गई हैट्रिक में सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि उन्हें विकेट चटकाने में दूसरे फील्डरों की मदद नहीं लेनी पड़ी थी. यानि सभी विकेट उन्होंने बोल्ड किए या फिर एल्बीडब्लू (LBW) और खुद ही कैच करके आउट किए. जिमी मैथ्यूज (Jimmy Matthews) ने अपना टेस्ट डेब्यू 1912 में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेट टेस्ट मैच में किया था.

A horrible war before gastric ulcer came to his rescue.

Then losing his wife and five of their nine children.

Eventually dying of pulmonary tuberculosis which he battled with for years.

Before all this, he took two hat-tricks in a Test match.

Jimmy Matthews was born #OnThisDay. pic.twitter.com/IIXA2GaepU