IND vs ENG: जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने रचा इतिहास, इंग्लिश कप्तान ने जीत के साथ बनाया खास रिकॉर्ड

IND vs ENG: एंडरसन ने खतरनाक गेंद पर एक ही ओवर में गिल-रहाणे को किया बोल्ड..वायरल हुआ Video

बता दें कि इंग्लैंड ही पिछली विदेशी टीम थी जो भारत में आकर टेस्ट श्रृंखला जीतने में सफल रही थी और टीम ने इस उपलब्धि को दोहराने की ओर पहला कदम बढ़ाया. इंग्लैंड ने 2012-13 में भारत को उसकी सरजमीं पर 2-1 से हराया था. दूसरा टेस्ट भी इसी एमए चिदंबरम स्टेडियम में 13 फरवरी से खेल जाएगा.

IND vs ENG: विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर तोड़ा महान दिग्गज क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड

इस जीत के साथ इंग्लैंड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है जबकि इस मैच से पहले वह चौथे स्थान पर था. इंग्लैंड की जीत का मंच एंडरसन ने सुबह के सत्र में ही तैयार कर दिया था जिसमें भारत ने 105 रन जोड़कर पांच विकेट गंवाए.

