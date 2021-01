SL vs ENG: चंदीमल को जो रूट बोले- 'कमॉन चंदी, अपनी विकेट फेंको', फिर बल्लेबाज हो गया आउट...देखें Video

ऋषभ पंत ने किया खुलासा कि क्यों टिम पेन के कैच छोड़ने के बाद अगली गेंद पर गाबा में जड़ा छक्का

जो रूट, चंदीमल के आउट होने के बाद काफी खुश दिखाई दिए और जोरदार जश्न मनाते दिखे. सोशल मीडिया पर रूट के जश्न का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. चंदीमल केवल 9 रन ही बना सके. बता दें कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 344 रन बनाए हैं. श्रीलंका की टीम अब तक इंग्लैंड पर 163 रन की बढ़त हासिल करने में सफल रही है. दरअसल श्रीलंका ने पहली पारी में 381 का स्कोर खड़ा किया था. इंग्लैंड को जीत के लिए 164 रन बनाने होंगे. पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम जीतने में सफल रही है.

बता दें कि पहले टेस्ट मैच में 228 रन की पारी खेलने वाले रूट इंग्लैंड की पहली पारी में अंतिम क्षणों में रन आउट होने से लगातार दूसरा दोहरा शतक जमाने से चूक गये थे, लेकिन उनकी 186 रन की पारी इंग्लैंड की तरफ से मुख्य आकर्षण रही. उन्होंने 309 गेंदें खेली तथा 18 चौके लगाये. रूट के आउट होने के बाद दिन का खेल समाप्त कर दिया गया. जो रूट टेस्ट क्रिकेट के 99वें मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बने हैं.

Joe Root to Dinesh Chandimal: "C'mon Chandi, throw your wicket away".



In the same over Chandimal thrown his wicket away even after hitting two boundaries in the over.