तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) कोहनी में फ्रैक्‍चर (Elbow fracture) के कारण इंग्‍लैंड टीम के आगामी श्रीलंका दौरे और इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL 2020) से बाहर हो गए हैं. आर्चर आईपीएल के 2020 के सीजन (IPL Season 2020) में राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals) टीम में शाम‍िल थे. उनके चोट के कारण इस तरह टूर्नामेंट से बाहर होना राजस्‍थान रॉयल्‍स टीम के ल‍िए बड़ा झटका माना जा रहा है. बारबाडोस में जन्‍मे लेक‍िन इंग्‍लैंड की ओर से इंटरनेशनल क्र‍िकेट खेलने वाले आर्चर की पहचान अच्‍छी गत‍ि से गेंद फेंकने वाले बॉलर के रूप में है. ऑस्‍ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ एशेज सीरीज में उन्‍होंने अपने प्रदर्शन से हर क‍िसी को प्रभाव‍ित क‍िया था. यही नहीं, एशेज सीरीज के दौरान उनकी शॉर्टप‍िच गेंद पर ऑस्‍ट्रेल‍िया के धाकड़ बल्‍लेबाज स्‍टीव स्‍म‍िथ चोटग्रस्‍त भी हुए थे.

हरभजन ने टेलर से पूछा मजाक‍िया सवाल तो फैन बोला-'पाजी आप भी 'दूसरा' मार ही देते हैं..'

BREAKING: Jofra Archer has been ruled out of England's tour to Sri Lanka, as well as this year's IPL, having been diagnosed with a stress fracture of his elbow. pic.twitter.com/lReL6WuS0w