जोफ्रा आर्चर ने 6 साल पहले ट्वीट में किया था 'रिया' के नाम का खुलासा, फैन्स बोले तुम भगवान हो..'

इंग्लैंड क्रिकेटर के इस ट्वीट को देखकर हर कोई हैरान है. कई यूजर ने यह भी अपील की है कि उनके हर ट्वीट को देखा जाएगा जिससे यह पता चल सके कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा. बता दें कि जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ था तो भी क्रिकेटर का पुराना ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें वायरस जैसी बात कही गई थी. अब सुशांत के केस में भी ऑर्चर का ट्वीट वायरल होना हर किसी को हैरान कर गया है.

बता दें कि जोफ्रा ऑर्चर (Jofra Archer) वर्तमान में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. काफी कम समय में ऑर्चर ने अपनी काबिलियित के बल पर खुद की पहचान वर्ल्ड क्रिकेट में बना ली है. ऑर्चर अपनी गेंदबाजी के दौरान जिस तरह से बाउंसर फेंकते हैं उससे विरोधी बल्लेबाज यकीनन परेशान होता है.

Jofra archer is in time travel mode

Do you know when will Kohli became a father?