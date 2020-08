ENG Vs PAK: पाकिस्तान के पेस बैटरी से बचने के लिए इंग्लैंड ने बनाई रणनीति, इस दिग्गज को बनाया बल्लेबाजी कोच

England Vs Pakistan Test Series: पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) को पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए इंग्लैंड का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया. इंग्लैंड के लिए 2009-2015 के बीच 52 टेस्ट में 3835 रन बनाने वाले 39 साल के ट्रॉट न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर जीतन पटेल और वारविकशर के तेज गेंदबाज ग्रीम वेल्च का साथ देंगे जो सहयोगी स्टाफ में शामिल हैं. बीबीसी ने यह जानकारी दी. इंग्लैंड के लिए 68 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ट्रॉट ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 18,662 रन बनाए.

