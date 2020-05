जोस बटलर बोले- पीटरसन के कारण हमारा IPL में खेलने का रास्ता साफ हुआ

इंग्लैंड टीम (England Cricket Team) के विकेटकीपर जोस बटलर (Jos Buttler) ने आईपीएल (IPL) को लेकर एक खास बयान दिया है. बटलर ने कहा कि क्रिकेट वर्ल्डकप (Cricket World Cup) के बाद आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है जो सबसे बेस्ट है. बटलर ने बीबीसी ब्राडकास्ट पर 'द दूसरा' में इस बारे में बात की. बटलर ने कहा कि आईपीएल के आने से इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को काफी फायदा पहुंचा है. इतना ही नहीं बटलर ने कहा कि वो इस सीजन में आईपीएल खेलने को काफी इच्छुक भी हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल ने इंग्लिश क्रिकेट में काफी सुधार किया है. वर्ल्डकप को छोड़ दे तो यह टूर्नामेंट बेस्ट टूर्नामेंट है. बटलर ने मुंबई इंडियंस को लेकर भी बात की और कहा कि फ्रेंचाइजी साथ बिता समय भी काफी अच्छा रहा और अब वो राजस्थान रॉयल्स का खेमा काफी पसंद कर रहे हैं. बटलर ने कहा कि मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की फैन फॉलोइंग इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड (Mumbai Indians) की तरह ही है. मुंबई के फैन्स भी अपनी टीम को काफी प्यार करती है और हमेशा सपोर्ट करती है.

