IPL 2021 ऑक्शन में शाहरूख खान के बेटे आर्यन और अपनी बेटी को देखकर जूही चावला ने किया रिएक्ट बोलीं- केकेआर किड्स..

IPL 2021: कृष्णप्पा गौतम IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने, शाहरूख खान भी हुए मालामाल

जूही चावला ने ट्वीट कर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि केकेआर कीड्स आर्य़न और जाह्नवी को देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है. जूही के द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. फैन्स जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. आईपीएल 2021 के ऑक्शन में केकेआर ने शाकिब अल हसन को 3.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया.

So happy to see both the KKR kids, Aryan and Jahnavi at the Auction table ..

@iamsrk@KKRiderspic.twitter.com/Hb2G7ZLqeF