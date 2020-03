क्रिकेटरों की 'प्रैक्टिस फ्रॉम होम' देखिए, ये VIDEO आपको हैरान कर देंगे

खास बातें कभी कहीं देखी है ऐसी प्रैक्टिस? यह प्रैक्टिस आपको हैरान कर देगी ! क्रिकेटरों के अलग-अलग अंदाज देखिए

दुनिया भर में कहर बनकर टूटे कोरोनावायरस (Coronavirusm) ने लोगों को घर के भीतर कैद कर दिया है. इसकी मार खेलों और खिलाड़ियों पर भी पड़ी है. खिलाड़ियों के सामने खुद को फिट रखने और खेल की लय बरकरार रखने की चुनौती है, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने हिसाब से इसका भी अपने तरीके से रास्ता निकाल लिया है. घर में कैद खिलाड़ी भी प्रैक्टिस फ्रॉम होम कर रहे हैं. इसी के तहत हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लेकर आए हैं, जो आपको हैरान कर देंगे. इन जनाब को देखिए कैसे घर के आहते में प्रैक्टिस में व्यस्त हैं. इऩ सभी पेशेवरों क्रिकेटरों ने अलग-अलग शॉट के लिए अपना ही रचनात्मक रास्ता बनाया है. और ये रास्ते युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देंगे, तो आपको हैरान भी कर देंगे.

यह भी पढ़ें: शोएब ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए हिंदू-मुसलमान सहित सभी धर्मों के प्रशंसकों से की यह अपील, VIDEO

The set-up every cricketer wants during self-isolation.



via @NotleyGriffithspic.twitter.com/pRtI1AbJQT — Cricket Shouts (@crickshouts) March 22, 2020

देखिए यह बल्लेबाज कैसे टेबल का इस्तेमाल करते हुए बैकफुट और फ्रंटफुट डिफेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं

Day four of ‘working from home'



pic.twitter.com/MqUwr0JxAk — Wisden (@WisdenCricket) March 19, 2020

यह भी पढ़ें: इरफान पठान ने भाई युसूफ के साथ बनाया यह दिलचस्प वीडियो...

इस बल्लेबाज की पुलशॉट खेलने की जगह देख लीजिए. देखिए कि रास्ता कितना संकरा है

He did well to avoid the first one, that looked quick... and it didn't take him long to get his eye in.



That second bumper has gone all the way to the boundary for four.



@Upcc_cricketpic.twitter.com/Nj7BltNOc4 — Cricket Shouts (@crickshouts) March 20, 2020

अरे ये क्या किया !! गेंद ही घर से बाहर पहुंचा दी. लॉफ्टेट शॉट की इजाजत नहीं है

When in doubt, just come down the track and tw*t it for six!



Shot, @GuyEJTownsend! pic.twitter.com/4N17kse5Zc — Cricket Shouts (@crickshouts) March 22, 2020

इंग्लिश बल्लेबाज इयान बेल के अंदाज से ज्यादा विकेटकीपिंग कर रहीं उनकी बेटी को देखिए, यह भी लय बरकार रखने का अपना तरीका है

“Don't bowl there son.” - Ian Bell to his actual son.



That cover drive looking just as as ever



pic.twitter.com/8UljSiotZP — Wisden (@WisdenCricket) March 19, 2020

VIDEO: पिंक बॉल बनने की पूरी कहानी, स्पेशल स्टोरी. <