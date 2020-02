दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada)चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. रबाडा को ग्रोइन स्ट्रेन की समस्या है जिसके कारण वह अगले महीने होने वाली सीरीजों में नहीं खेलेंगे. इन दोनों टीमों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को तीन-तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के मुख्य मेडिकल ऑफिसर शोएब मंजर ने कहा, "रबाडा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में स्ट्रेन की समस्या हो गई थी. मेडिकल स्टाफ ने उनकी जांच की और एमआरआई स्कैन कराया."

#BreakingNews Proteas paceman, Kagiso Rabada has sustained a groin strain & will take no further part in the Australia tour to South Africa & has been further ruled out of the team's subsequent tour to India starting early next month. No replacement has been named as yet.#Threadpic.twitter.com/zxEGMjvGug