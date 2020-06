फिल्म 'Kai Po Che' में जिसे सुशांत ने क्रिकेट ट्रेनिंग दी थी, आज वह है रियल क्रिकेटर, एक्टर के निधन पर ऐसे किया रिएक्ट

बता दें कि आईपीएल 2020 (IPL 2020) के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम ने उन्हें 20 लाख रूपये में खरीदकर शामिल किया था. सुशांत के निधन के बाद दिग्विजय देशमुख (Digvijay Deshmukh) ने कहा कि, उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि वो उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे. दिग्विजय ने एक बयान में कहा कि जब उनका चयन आईपीएल (IPL) की मुंबई की टीम में हुआ तो मैंने सोचा था कि आईपीएल के शुरू होने पर मैं सुशांत भईया से मिलूंगा और अपने क्रिकेटर बनने की बात बताऊंगा.

Happy birthday to our talented youngster, Digvijay Deshmukh



Paltan, where else have you seen our birthday boy play cricket? #OneFamilypic.twitter.com/kM0Pcr9MSE — Mumbai Indians (@mipaltan) April 12, 2020

दिग्विजय ने कहा कि फिल्म (Kai Po Che) के वक्त सुशांत भईया ने मुझसे पूछा था कि जब तुम बड़े होने पर क्या बनोगे, तो मैंने कहा था कि 'मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं'. दिग्विजय ने आगे ये भी कहा कि मैंने सुशांत भईया से कहा था कि जब क्रिकेटर बन जाउंगा तब ही आपसे मिलूंगा, लेकिन अब मैं उनसे नहीं मिल पाउंगा. इसका अफसोस रहेगा.

"#SushanthSinghRajput bhaiya asked me what would I like to become when I grow up. Just like in the film, I would become a cricketer. Maine kahaan tha jab cricket mein kuch karoonga uske baad hi aake aapse miloonga.”- Digvijay Deshmukh told PTI — Rajesh Khilare (@Cricrajeshpk) June 15, 2020

बता दें कि दिग्विजय देशमुख ने 2019 रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था और 12 नवंबर 2019 को मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलकर टी-20 में डेब्यू किया था. अबतक देशमुश 7 टी-2-0 मैच खेल चुके हैं और 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं. इसके अलावा 1 फर्स्ट क्लास मैच में देशमुख ने 6 विकेट लिए हैं.

If this Kai Po Che kid, Digvijay Deshmukh, gets to play for @mipaltan & performs well, we all will be reminded of this scene from the movie where #SushantSinghRajput appreciates him and is in awe of his game! pic.twitter.com/twlowExUqR — Vinesh Prabhu (@vlp1994) June 14, 2020

