पाकिस्तान के कमरान अकमल ने बनाया WORLD RECORD, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बने

पाकिस्तानी विकेटकीपर कमरान अकमल (Kamran Akmal) ने टी-20 क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कमरान अकमल टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार स्टंपिंग करने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं. टी-20 में कमरान ने अब 100 स्टंपिंग करने का कमाल कर दिखाया. पाकिस्तान में खेले जा रहे घरेलू टी 20 टूर्नामेंट नेशनल कप में कमरान ने यह कारनामा किया है. ऐसा कर कमरान दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए हैं. कमरान अकमल (Kamran Akmal) के बाद टी-20 क्रिकेट में दूसरे नंबर पर एम एस धोनी हैं (MS Dhoni) हैं, धोनी ने अपने टी-20 करियर मे अबकत 84 स्टंप किए हैं. इस क्रम में तीसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक हैं. कार्तिक ने टी-20 क्रिकेट में 59 स्टंप किए हैं. कमरान ने 100 स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है.

