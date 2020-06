कामरान अकमल से फैन ने पूछा, 'आपके टूथपेस्ट में नमक है', क्रिकेटर से मिला यह जवाब..

पाकिस्तान के बल्लेबाज कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने हाल ही में ट्विटर पर फैन्स से बातचीत की और कई दिलचस्प जवाबों पर अपनी राय दी. कामरान अकमल ने जब एक फैन ने ट्विटर पर उनसे मजाक में पूछा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो क्रिकेटर ने भी मजाक-मजाक में इसका जवाब दिया और कहा कि, मेरे टूथपेस्ट में नमक भी है और मेंथोल भी है. ट्विटर पर सवाल-जवाब के सेशल में कामरान अकमल (Kamran Akmal) ने अपने भाई उमर अकमल (Umar Akmal) को लेकर भी बात की और कहा कि उन्हें विश्वास है कि जल्द ही उनका भाई इस मुश्किल भरे समय से बाहर आ जाएगा. खुद के टीम में शामिल नहीं होने पर भी कामरान ने अपनी राय दी और कहा कि अल्लाह जब चाहेंगे तो यकीनन वो एक बार फिर पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे.

