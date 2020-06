IPL इतिहास का वह खिलाड़ी जिसे शेन वार्न ने कहा था भारतीय क्रिकेट का सितारा, अब भुला दिया गया

Forgotten Heroes Of IPL: आईपीएल (IPL) एक ऐसा टूर्नामेंट हैं जिसमें युवा खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने से पहले भी खेलने का सपना देखने लगे हैं. आईपीएल ने खिलाड़ियों को खूब सारा पैसा दिया है. भले ही आईपीएल एक ग्लैमरस क्रिकेट लीग बन चुका है और खिलाड़ियों को काफी फायदा हो रहा है लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने यकीनन आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन क्रिकेट में अपना करियर नहीं संवार पाए. ऐसा ही एक क्रिकेट है कामरान खान. बता दें कि 2009 के आईपीएल में कामरान खान (Kamran Khan) राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम का हिस्सा बने थे. कामरान को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम ने 20 लाख रूपये में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया था. जिस वक्त कामरान ने आईपीएल (IPL) में डेब्यू किया उस समय उनकी उम्र केवल 18 साल थी. कामरान अपनी तेज गेंबाजी के लिए जाने गए, खासकर अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दी.

In 2009, Berry was overseeing a police selection trials at DY Patil Stadium when he spotted the left arm seamer Kamran Khan. Immediately roped him into RR.