पिता बने न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन, विराट कोहली ने यूं दी बधाई

विलियमसन ने सोशल मीडिया पर प्यारी तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, ''अपने परिवार में एक सुंदर बच्ची का स्वागत करने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है'. विलियमसन के पिता बनने पर आईसीसी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है और कीवी कप्तान को बधाई दी है. 'विराट कोहली ने भी कमेंट कर विलियमसन को बधाई दी, कोहली ने लिखा, इस खूबसूरत आशीर्वाद के लिए दोनों को बधाई. बहुत सारा प्यार हमारी ओर से"

हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में विलियमसन ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था और दूसरी पारी में 251 रन बनाने में सफल रहे थे. विलियमसन का टेस्ट में यह तीसरा दोहरा शतक था. इतना ही नहीं टेस्ट में विलियमसन ने अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बनाया था.

