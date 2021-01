NZ vs PAK 2nd Test: केन विलियमसन ने जमाया शतक, तोड़ा स्टीफन फ्लेमिंग का रिकॉर्ड

Aus vs Ind: तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों का हुआ कोरोना टेस्ट, जानिए रिपोर्ट

Number 24 for the No.1 Test player .. starting the year & decade with a and the name is Kane williamson #NZvsPAK pic.twitter.com/dprYy99T8k

केन विलियमसन (Kane Williamson) न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस का स्कोर करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने 50 से ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में 56वीं बार किया है. ऐसा कर विलियमसन ने स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. फ्लेमिंग ने टेस्ट क्रिकेट में 55 दफा 50 से ज्यादा का स्कोर करने में कामयाबी पाई थी.

The first centurion of 2021!



An incredible innings from Kane Williamson. He slammed four fours in an over to go from 78 to 94



24th Test hundred for the New Zealand skipper #NZvPAKpic.twitter.com/rvz9NFR0Ls