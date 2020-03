केन विलियमसन ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ रहे हेल्थवर्करों के बारे में दिया बड़ा बयान

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने कोविड 19 महामारी से निपटने में लगे अपने देश के डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की तारीफ करते हुए उनके बारे में बड़ी बात कही है. ‘न्यूजीलैंड हेराल्ड ' में लिखे पत्र में विलियमसन ने डाक्टरों, नर्सों और सभी स्वास्थ्यकर्मियों को संबोधित किया जो दुनिया भर में 21000 से अधिक जिंदगियां ले चुकी कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी से निपटने में लगे हैं. पूरी दूनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. और इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार से 21 दिन का पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है.

यह भी पढ़ें: IPL 2020: ...तो यह इन युवा खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपये के नुकसान से कम नहीं होगा

उन्होंने लिखा ,‘‘पिछले कुछ दिनों से साफ हो गया है कि हम ऐसे स्वास्थ्य संकट से गुजर रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखा है. हम आपके आभारी है. लोग बात करते हैं कि खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का दबाव होता है, लेकिन असलियत यह है कि हम वह काम करते हैं जिससे हमें प्यार है और हमारी आजीविका चलती है. हम खेलते हैं'. न्यूजीलैंड में अभी तक 262 लोग संक्रमित है लेकिन कोई जान नहीं गई है.

An open letter to frontline medical staff from Kane Williamson has been published in today's @nzherald. You can read it here ✍????| https://t.co/BxMacWlO4j#StayHomeNZpic.twitter.com/3VtZ5smVZb