NZ v PAK: केन विलियमसन ने जमाया 23वां शतक, लोग बोले- 'न्यूजीलैंड के राहुल द्रविड़.."

NZ Vs PAK 1st Test Day 2: कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) के 23वें टेस्ट शतक और हेनरी निकोल्स (Henry Nicholls) के साथ उनकी 133 रन की साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में दूसरे दिन 400 रन से आगे बना लिए हैं.. विलियमसन (129) और निकोल्स (56) दोनों बल्लेबाज पहले सत्र में आउट हुए. इन बल्लेबाजों के अलावा बीजे वाटलिंग ने भी शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाने में सफल हो गए हैं.वाटलिंग के अलावा काइल जैमीसन ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 32 रन बनाकर आउट हुए. विलियमसन ने सुबह 94 रन से अपनी पारी आगे बढ़ायी. उन्होंने पहले दिन रोस टेलर (70) के साथ 120 रन की साझेदारी की थी जिससे न्यूजीलैंड तीन विकेट पर 222 रन बनाने में सफल रहा था. निकोल्स ने 42 रन से आगे खेलना शुरू किया और जल्द ही अपना 10वां अर्धशतक पूरा किया। विलियमसन ने दिन का अपना पहला रन बनाने के लिये 13 गेंदों का इंतजार किया और इसके बाद नसीम शाह की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से अपना शतक पूरा किया.

टेस्ट क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा संयोग

kane Williamson reminds me of Great Rahul Dravid .

A solid defence

A brilliant Captain

No Ego

Down to Earth

Respect for others #KaneWilliamson#RahulDravid#INDvsAUS#NZvPAKpic.twitter.com/5NHc9ULSGN — ORIGINAL (@Parth05__) December 26, 2020

In the race... with all the rabbits, the turtle #KaneWilliamson reaches 23rd hundred! #quality#NZvsPAK — Pragyan Ojha (@pragyanojha) December 27, 2020

शतक पूरा करने के बाद उन्होंने स्वच्छंद होकर बल्लेबाजी की. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने निकोल्स की शार्ट पिच गेंदों से परीक्षा ली. उन्होंने आखिर में नसीम शाह की गेंद पर पुल करने के प्रयास में कैच दिया. निकोल्स हालांकि क्रीज नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि गेंद उनकी बांह से लगकर गयी है. विलियमसन से चर्चा के बाद वह पवेलियन लौट गये लेकिन टेलीविजन रीप्ले से साफ हो गया कि बल्लेबाज का अनुमान सही था.

#KaneWilliamson u beauty, everytime I see u bat my respect for u just increases. Utter brilliance, humility, discipline. Honestly speaking, there's a lot to learn from what you do.. Thank you #NZvPAK — Udita (@Udita409) December 27, 2020

विलियमसन इसके तुरंत बाद लेग स्पिनर यासिर शाह की गेंद पर स्लिप में हारिस सोहेल को कैच देकर पवेलियन लौटे. अंपायर ने हालांकि उन्हें आउट नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कैच सही तरह से नहीं लिया गया लेकिन रीप्ले से साफ हो गया कि कैच सही था.

Kane Williamson is in different league.

What a player pic.twitter.com/CPk4AedPFX — आत्मनिर्भर Senior Inspector DAYA (@sahil_asimsquad) December 26, 2020

न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं विलियमसन

टेस्ट क्रिकेट में केन विलियमसन न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं. विलियमसन ने अबतक 23 शतक जमाए हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर रॉस टेलर हैं जिनके नाम टेस्ट में 19 शतक दर्ज है. पूर्व दिग्गज मार्टिन क्रो ने 17 टेस्ट शतक अपने करियर में लगाए थे. टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले तेंदुलकर हैं, जिन्होंने करियर में 51 शतक जमाए हैं.

