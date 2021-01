Happy Birthday: कपिल देव के द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने गए

Happy Birthday Kapil Dev: भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव (Kapil Dev) आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं है. साल 1959 में पंजाब के चंडीगढ़ में उनका जन्म हुआ था. अपने करियर में उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट और 5248 रन बल्ले से बनाने में सफल रहे तो वहीं वनडे में 3783 रन बनाने के अलावा 253 विकेट लिए हैं. कपिल देव के दुनिया का पहला ऑलराउंडर माना जाता है जो बल्ले और गेंद से बराबरी का परफॉर्मेंस करते थे. कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीतने का कमाल किया था. महान कपिल ने अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और मार्च 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था. अपने महान करियर में इस खिलाड़ी ने एक टेस्ट मैच में 23 बार 5 विकेट हॉल और दो बार 10 विकेट एक टेस्ट मैच में लेने का कमाल कर दिखाया है. कपिल ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए जो कमाल के रहे हैं लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा रहा है जो उनके रिटायरमेंट के 25 साल बाद भी नहीं टूटा है.

Happy birthday @therealkapildev Paji.. you are the reason for many of us playing this game..Thank you for all the love and support.. wish you a great birthday and Best health going forward #KapilDev#birthdaypic.twitter.com/jHbO1226Jn