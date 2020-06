जब कपिल ने रचा था इतिहास, लेकिन पूर्व कप्तान को ऐतिहासिक पारी दे गई जीवन भर का यह बड़ा मलाल!

साल 1993 में 37 साल पहले ठीक आज के ही दिन (#Onthisday) मतलब 18 जून को प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड में टनब्रिज वेल्स में जिंबाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. भारत टीम की हालत इतनी खराब थी कि दोनों ओपनर खाता भी नहीं खोल सके थे, लेकिन कपिल ने ऐसी धमाकेदार पारी खेली, जो भले ही थोड़े समय के लिए रिकॉर्डों में वनडे की बेस्ट पारी रही, लेकिन इस पारी का असर भारतीय क्रिकेट में जबर्दस्त हुआ. इससे कपिल देव के जलवे को पूरी दुनिया ने महसूस किया, लेकिन यह पारी कपिल देव को बड़ा मलाल भी दे गई.

#OnThisDay in 1983, Tunbridge Wells @therealkapildev played one of the greatest World Cup innings smashing 175* off 138 balls against ????????#TeamIndia ???????? pic.twitter.com/aMgDiRQO7j