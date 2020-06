जब Kapil Dev ने छक्का जमाकर दिलायी थी भारत को लॉर्ड्स में पहली जीत, केवल 10 गेंद पर खेली तूफानी पारी, देखें Video

India's first test win at lord's: आज से ठीक 34 साल पहले वह मंगलवार दस जून 1986 (10th June 2986) का दिन था जब लार्ड्स के मैदान पर 136 रन के लक्ष्य के सामने लड़खड़ाकर आगे बढ़ रही भारतीय टीम को तत्कालीन कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ऐतिहासिक जीत दिलायी थी. जी हां, भारत ने लार्ड्स पर अपनी पहली टेस्ट जीत दस जून को ही हासिल की थी. इस मैच में दिलीप वेंगसरकर ने पहली पारी में नाबाद 126 रन बनाकर लार्ड्स में शतकों की हैट्रिक पूरी की थी. वह इस ऐतिहासिक मैदान पर लगातार तीन शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। इससे पहले उन्होंने 1979 में 103 और 1982 में 157 रन की पारियां इस मैदान पर खेली थी. लेकिन उनकी इस उपलब्धि पर कपिल देव की दस गेंदों पर खेली गयी नाबाद 23 रन की पारी हावी हो गयी थी। भारत का स्कोर एक समय चार विकेट पर 78 रन था जो मोहम्मद अजहरूद्दीन के रन आउट होने से पांच विकेट पर 110 रन हो गया। कपिल ने ऐसे समय क्रीज पर कदम रखा और चार चौकों के अलावा बायें हाथ के स्पिनर फिल सिमंड्स पर विजयी छक्का लगाया.

Kapil Dev's four consecutive sixes off Hemmings in 1990 at Lords is a part of Indian cricketing folklore



Four years before that, Kapil hit a six off Phil Edmonds on the same ground to seal India's first ever win at the @HomeOfCricket. It was also Kapil's 1st test win as captain pic.twitter.com/suU5tblZQ7