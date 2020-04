कपिल देव ने किया खुलासा, बोले- इन दो महान दिग्गजों को देखकर अपनाया यह नया बिंदास लुक

वर्ल्डकप 1983 में भारत को विश्व विजेता बनानें वाले महान भारतीय कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) कोरोनावायरस लॉकडाउन (coronavirus lockdown) के दौरान अपने पुराने लुक को छोड़कर नए लुक में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका बाल्ड लुक पूरी तरह से छा गया है. कपिल देव ने अपने पूरे बाल कटवा लिए हैं और साथ ही दाढ़ी को रहने दिया है. कपिल के इस लुक को देखकर क्रिकेट पंडित भी हैरान हैं. कई लोगों ने ट्वीट कर कपिल के इस लुक को कमाल का कहा है तो वहीं फैन्स कपिल पाजी के लुक को देखकर विवियन रिचर्ड्स और सैयद किरमानी के लुक से तुलना की. सोशल मीडिया पर ये भी बातें चल रही है कि कपिल देव ने यह लुक विवियन रिचर्ड्स के बायोपिक के लिए अपनाया है. इसके अलावा फैन्स को कट्टप्पा बाहुबली की भी याद आ गई है. ऐसे में अब महान कपिल देव ने अपने नए लुक को लेकर खुलासा किया है. चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) के ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वो इस बात का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं.

