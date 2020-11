डिमांड में चल रहे इस बड़े मुद्दे पर कपिल देव बोले, यह हमारी संस्कृति में काम नहीं करेगा

यह भी पढ़ें: टीम विराट के सुपर सितारों की नजर लगी है इन धमाकेदार रिकॉर्डों पर

कपिल ने आनलाइन आयोजित एक मीडिया के कार्यक्रम में कहा, ‘हमारी संस्कृति में इस तरह नहीं हो सकता. क्या एक कंपनी में आप दो सीईओ बनाते हो? नहीं. अगर कोहली टी20 खेल रहा है और वह अच्छा है तो उसे बने रहने दीजिए. हालांकि मैं देखना चाहता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी आगे आएं. लेकिन यह मुश्किल है.' उन्होंने कहा, ‘सभी प्रारूपों में हमारी 70 से 80 प्रतिशत टीम समान है. उन्हें अलग अलग विचारों वाले कप्तान पसंद नहीं है. अगर आप दो कप्तान रखोगे तो खिलाड़ी सोच सकते हैं कि वह टेस्ट में मेरा कप्तान होगा. मैं उसे नाराज नहीं करूंगा.'

