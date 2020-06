Kapil Dev की वह इनिंग जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिला कर रख दिया था, 37 साल पहले खेली थी 175 रनों की पारी

भारत के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने 37 साल पहले 1983 वर्ल्डकप में आजके ही दिन यानि 18 जून को वनडे क्रिकेट की एक पारी खेली थी जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिला कर रख दिया था. वनडे क्रिकेट में कपिल (Kapil Dev) के द्वारा जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई यह शतकीय पारी किसी भारतीय के द्वारा वनडे में ठोका गया पहला शतक था. इस मैच में कपिल ने नाबाद 175 रनों (Kapil Dev's 175) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. बता दें कि कपिल की यह ऐतीहासिक पारी उस समय आई थी जब भारत को 5 विकेट केवल 17 रनों पर गिर गए थे. 5 विकेट के गिरने के बाद कपिल देव बल्लेबाजी करने आए थे और बाकी बचे बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. कपिल ने रोजर बिन्नी (22) के साथ 60 रन, मदन लाल (17) के साथ 62 रन और सैयद किरमानी (नाबाद 24) के साथ 126 रनों की नाबाद पार्टनरशिप कर भारत के स्कोर को 60 ओवर में 266 रनों पर पहुंचाया. कपिल देव ने अपनी इस यादगार पारी में 16 चौके और 6 छक्के जमाए थे. भारत यह मैच 31 रनों से जीतने में सफल रहा था.

