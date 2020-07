दुनिया का वह इकलौता क्रिकेटर जिसने एक ही मैच में लगातार 4 गेंद पर 4 विकेट झटके और शतक भी जमाया

1996 में भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया था. इस ऐतिहासिक इंग्लैंड दौरे में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने डेब्यू टेस्ट मैच खेला था. एक तरफ जहां लॉर्ड्स टेस्ट मैच में गांगुली ने अपने पहले ही टेस्ट में शतक ठोक दिया तो वहीं दूसरी ओर राहुल द्रविड़ ने 95 रनों की पारी खेली थी. लॉर्ड्स का यह टेस्ट मैच द्रविड़ और गांगली की डेब्यू मैच के लिए याद किया जाता है. आपको बता दें कि इसी टेस्ट सीरीज के दौरान एक ऐसा भी रिकॉर्ड बना था जो अबतक क्रिकेट के इतिहास में केवल एक दफा ही घटित हुआ है. इंग्लिश ऑलराउंडर केवन जेम्स (Kevan James) ने इस टेस्ट सीरीज के दौरान तीसरे टेस्ट से पहले हैम्‍पशायर के खिलाफ साउथम्‍पटन में एक फर्स्ट क्लास मैच खेला गया था. जिसमें केवन जेम्स (Kevan James) ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंदबाजी के दौरान लगातार 4 गेंद पर 4 विकेट चटकाए थे तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी करते हुए शतक भी ठोका था.

Turning 59 today, Kevan James had one bright day in his cricket career. And he made the most of it.

Picked 4 in 4 balls against the touring Indians in 1996, his victims being

V Rathour

S Tendulkar

R Dravid.

S Manjrekar



More than 30k runs between them.



And then he scored a ton. pic.twitter.com/84dNo2gDyo