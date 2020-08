केविन ओ ब्रायन के लंबे छक्के ने चूर कर दिया उन्हीं की कार का शीशा, Picture

अब जबकि इस आतिशी पारी के दौरान केविन ओ ब्रायन ने नॉर्थ-वेस्ट वैरियर्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, तो ब्रायन ने अपनी इस पावर-हिटिंग से बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार की विंडो को भी चकनाचूर कर डाला. वैसे राहत की बात यह रही कि केविन ने इस पारी से अपनी टीम को जिता दिया.

