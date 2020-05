केविन पीटरसन ने फिर से बनाया TikTok Video, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- कोहली की बात नहीं मानी..देखें Video

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बार फिर से वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते ही पीटरसन फैन्स निशाने पर आ गए हैं. फैन्स ने पीटरसन को ट्रोल करते हुए कोहली से इनके वीडियो को डिलीट करवाने की अपील की. लोगों ने पीटरसन के वीडियो पर कई सारे कमेंट कर कोहली (Virat Kohli) को टैग कर रहे हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसपर पीटरसन ने अपना रिएक्शन देते हुए दाढ़ी को हटाने की बात कही थी. जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट (Indian Cricket Team captain) ने पीटरसन को जवाब देते हुए कहा था कि आपके टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) से मेरी दाढ़ी अच्छी है. यही कारण है कि पीटरसन के नए TikTok Video पर क्रिकेट फैन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

Someone lift this lockdown asap. We can't let this happen with remaining few good stars. First @imVkohli then @KP24