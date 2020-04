केविन पीटरसन ने धोनी को करना चाहा ट्रोल, तो चेन्नई सुपरकिंग्स ने यूं की टांग खिंचाई

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने ट्विटर पर धोनी (Dhoni) के साथ एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा' कि है धोनी, क्यों ना आप मेरे लिए उस ओर फील्डर को रखें, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ रन बनाना काफी आसान है. इस ट्वीट के बाद धोनी के प्रशंसक कमेंट करके पीटरसन की क्लास लगाने लगे. यहां तक की सीएसके (CSK) के ऑफिशियल अकाउंट से भी कमेंट किए गए. सीएसके ने पीटरसन को ट्रोल करते हुए लिखा," लेकिन कभी-कभी फील्डर की जरूरत नहीं होती है". बता दें कि चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) ने ट्विटर (Twitter) पर पीटरसन को धोनी के द्वारा स्टंप आउट करते हुए तस्वीर शेयर की है. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने पीटरसन के तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा कि, इसके बाद धोनी ने विराट कोहली (Virat Kohli) को गेंदबाजी के लिए लगाया और वह टी-20 इंटरनेशनल में बिना गेंद फेंके विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए. बता दें कि कोहली ने वाइड गेंद पर पीटरसन को स्टंप आउट कर ऐसा अनोखा कमाल अपने करियर में किया था. अभी हाल ही में पीटरसन के साथ लाइव चैट करने के क्रम में कोहली ने इस बात की चर्चा भी की थी.

But sometimes you don't need fielders! pic.twitter.com/3gHMTo2zqe