केविन पीटरसन ने पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद को इस वजह से लगाई फटकार, बोले तुम्हें 13 नंबर पर..

बता दें कि केविन पीटरसन से बात करने के क्रम में शहजाद पीएसएल (PSL) को एक दफा आईपीएल (IPL) भी कह बैठते हैं. पीएसएल में अहमद शहज़ाद ने 7 मैचों में केवल 61 रन ही बना पाए थे. कोरोनावायरस की वजह से पाकिस्तान सुपरलीग के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों को स्थगित कर दिया गया है. वहीं, आईपीएल को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है. लेकिन, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए आईपीएल के रद्द होने की संभावना बढ़ सी गई है.

KP to Ahmed Shehzad "You are talking so much nonsense that it actually goes in one ear and out the other ear" #Cricketpic.twitter.com/wzYqJEqga4