केविन पीटरसन बोले, इस खास एरिया में विराट कोहली हैं स्मिथ व सचिन से मीलों आगे

इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने कहा कि विराट कोहली के ‘अविश्वसनीय आंकड़ों' के सामने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ कही नहीं ठहरते. उन्होंने कहा कि रनों का पीछा करने के मामले में भारतीय कप्तान ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़ दिया है. मौजूद समय में स्मिथ और कोहली दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज है, लेकिन पीटरसन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का यह पूर्व कप्तान कोहली के आस-पास भी नहीं

During an Instagram Live chat, Pommie Mbangwa asked #KevinPietersen to pick between #ViratKohli and #SteveSmithhttps://t.co/amHWs3JzvJ