अमेर‍िका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (US President Donald Trump)ने सोमवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्‍टेड‍ियम ( Motera Stadium in Ahmedabad)में मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सच‍िन तेंदुलकर के नाम को गलत उच्‍चारण क‍िया तो सोशल मीड‍िया को कमेंट करने के ल‍िए भरपूर मसाला म‍िल गया. अहमदाबाद के सरदार पटेल क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम में अपने स्‍पीच के दौरान अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ने बॉलीवुड की प्रशंसा की थी. बाद में क्र‍िकेट के खेल का ज‍िक्र करते हुए उन्‍होंने सच‍िन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)और व‍िराट कोहली (Virat Kohli) का खासतौर पर नाम ल‍िया था. ट्रंप के मुंह से अपने क्र‍िकेट द‍िग्‍गजों का नाम सुनकर दुन‍िया के सबसे बड़े क्र‍िकेट स्‍टेड‍ियम में मौजूद लोगों ने जोरदार प्रत‍िक्र‍िया दी थी. यह अलग बात है क‍ि सच‍िन के नाम का उच्‍चारण ट्रंप 'अपने ही अंदाज' में कर गए थे. सोशल मीड‍िया में इसे लेकर लोगों ने ट्रंप की ख‍िंचाई करने का मौका नहीं छोड़ा. इंग्‍लैंड के पूर्व क्र‍िकेटर केव‍िन पीटरसन (Kevin Pietersen)ने एक ट्वीट करते हुए ट्रंप को ट्रोल क‍िया. उन्‍होंने ब्र‍िट‍िश टीवी होस्‍ट प‍ियर्स मोर्गन को संबोध‍ित करते हुए ल‍िखा-कृपया अपने साथी से कहें क‍ि द‍िग्‍गजों के नाम का उच्‍चारण करते समय कुछ र‍िसर्च कर लें.

FFS, @piersmorgan , pls ask your mate to do some research in pronouncing legends names?! https://t.co/eUGuCNReaM

क्र‍िकेट की शीर्ष संस्‍था, इंटरनेशनल क्र‍िकेट काउंस‍िल (ICC) ने भी इस मसले पर ट्वीट करते हुए मजाक‍िया अंदाज में पूछा था क‍ि क्‍या Sooch-", "Sutch अथवा तेंदुलकर के पहले नाम के ऐसे उच्‍चारण सही हैं.

सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म पर रोचक कमेंट के ल‍िए चर्च‍ित आइसलैंड क्र‍िकेट (Iceland Cricket)भी कहां पीछे रहने वाला था. आइसलैंड क्र‍िकेट के ट्व‍िटर हैंडल पर इस मसले को लेकर ट्रंप पर चुटकी ली गई.

Fair play to Trump. Soo Chin Ten Dool Ka and Vee Raat Ko Li are the most popular Chinese dishes in India. It was nice of him to learn the exact Cantonese. pic.twitter.com/5NFanNXfkp