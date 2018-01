स्विंग के किंग : भुवनेश्वर कुमार ने वर्ल्ड की नंबर-2 टेस्ट टीम को बैकफुट पर धकेला

नई दिल्ली: तीन ओवर, तीन विकेट, पहले डीन एल्गर... फिर एडन मार्कराम और तीसरे ओवर में हाशिम आमला. भुवनेश्वर कुमार ने एक के बाद एक 3 शिकार कर वर्ल्ड की नंबर-2 टेस्ट टीम को उनके ही मैदान पर बैकफुट पर धकेल दिया. 12 रन पर 3 विकेट गिर गए. 25 साल बाद टेस्ट में प्रोटियाज़ की इतनी ख़राब शुरुआत हुई. इसके पहले 1992 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ़्रीका ने भारत के ख़िलाफ़ 11 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे.



साल के पहले और सबसे कठिन माने जाने वाले दौरे पर टीम इंडिया की इतनी शानदार शुरुआत नहीं हो सकती था. बाद में उन्होंने क्वींटन डी कॉक को अपना चौथा शिकार बनाया. सीरीज़ शुरू होने के पहले ही पूर्व तेज़ गेंदबाज़ जवागल श्रीनाथ ने कहा था कि स्विंग के किंग भुवनेश्वर दक्षिण अफ़्रीका की परिस्थितियों में टीम के सबसे अहम गेंदबाज़ साबित होंगे.



"मुझे पूरा भरोसा है कि भुवनेश्वर स्ट्राइक बॉलर होंगे या कम-से-कम उन्हें स्ट्राइक बॉलर के रूप में आजमाना चाहिए. उनसे छोटे स्पेल में गेंदबाज़ी करानी चाहिए. पिछले कुछ महीनों से वे ज़बरदस्त लय में हैं. उनकी रफ़्तार भी बढ़ी है और गेंद को नियंत्रण के साथ घुमा रहे हैं." भुवनेश्वर कुमार का हालिया प्रदर्शन श्रीनाथ की बातों को सही ठहरा रहे हैं.



स्विंग के किंग

साल 2017

vs श्रीलंका

कोलकाता

4/88 और 4/8



अभी 2 महीने पहले नवंबर में श्रीलंका के ख़िलाफ़ जब बारिश के कारण कोलकाता में दक्षिण अफ़्रीका की तरह हालात नज़र आ रहे थे तब मेरठ एक्सप्रेस ने पूरा फ़ायदा उठाया और पहली पारी में 88 रन देकर 4 और दूसरी पारी में सिर्फ़ 8 रन पर 4 विकेट चटखा कर भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था.



स्विंग के किंग

साल 2016

vs वेस्टइंडीज़

ग्रॉस आइलेट

5/33



साल 2016 में भुवनेश्वर ने दो बार पारी में 5 विकेट लिए. Gros Islet में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 33 रन देकर उन्होने 5 विकेट चटखाए. भारत 237 रन से टेस्ट जीतने में कामयाब रहा था.



स्विंग के किंग

साल 2016

vs न्यूज़ीलैंड

कोलकाता

5/48



उसी साल कोलकाता में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भी भुवनेश्वर कुमार ने 48 रन देकर 5 विकेट लिए थे. तब भी वहां बादल और बारिश से बने हालात का उन्होने फ़ायदा उठाया. भारत टेस्ट जीतने में कामयाब रहा था.



स्विंग के किंग

साल 2014

vs इंग्लैंड

नॉटिंघम

5/82



स्विंग के हालात में उन्होने कभी भी टीम को निराश नहीं किया. साल 2014 में नॉटिंघम में भुवी ने 82 रन देकर 5 विकेट लिए थे. टेस्ट ड्रॉ रहा था.



स्विंग के किंग

साल 2014

vs इंग्लैंड

लॉर्ड्स

6/82



उसी दौरे पर लॉर्ड्स में उन्होने 82 रन देकर 6 विकेट लिए और भारत ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था. मौजूदा सीरीज़ में उन पर वर्ल्ड नंबर-1 टीम का ताज बचाने की चुनौती है.