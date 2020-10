IPL 2020: Chris Jordan ने किया कमाल, एक ओवर में पलट दी बाजी, पंजाब की 12 रन से रोमांचक जीत

IPL 2020 KXIP vs SRH: आईपीएल 2020 के 43वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrises Hyderabad) को 12 रन से हरा दिया,. एक समय मैच हैदराबाद के पाले में थी लेकिन 19वें ओवर में गेंदबाज क्रिस जॉर्डन (IPL 2020: Chris Jordan) ने कमाल किया और 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर हैदराबाद के लिए जीत मुश्किल कर दी, जॉर्डन ने 19वें ओवर में पहले जेसन होल्डर और राशिद खान को लगातार 2 गेंद पर आउट कर पंजाब के लिए कमाल कर दिखाया. जॉर्डन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए. आखिरी ओवर में हैदराबाद को 14 रन की दरकार थी और 3 विकेट हाथ में थे. लेकिन इसके बाद हैदराबाद की टीम मैच को बचा नहीं पाई, आखिरी ओवर अर्शदीप ने की. आखिरी ओवर में हैदराबाद के 3 विकेट गिर गए. इस तरह से पंजाब ने हैदराबाद को रोमांचक मैच में 12 रन से हरा दिया. बता दें कि पंजाब ने पहले खेलते हुए केवल 126 रन बनाे थे. हैदराबाद के 6 ओवर मे ंबिना कोई विकेट 56 रन थे लेकिन इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों ने इतिहास रचा औऱ हैदराबाद के 10 विकेट 58 रन पर ले डाले. पंजाब ने अपने आखिरी 4 मैच में 4 जीत हासिल करने में सफलता पाई है. अब प्वाइंट्स टेबल में किंग्स इलेवन पंजाब के 10 अंक हो गए हैं.स्कोरकार्ड

