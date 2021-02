IPL 2021 से पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने बदला नाम और लोगो, अब इस नाम से जानी जाएगी..

टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश मेनन ने ब्रांड की नयी पहचान के बारे में कहा, ‘‘ पंजाब किंग्स एक अधिक विकसित ब्रांड नाम है, और हम समझते हैं कि यह हमारे लिए मुख्य ब्रांड पर ध्यान देने का सही समय है. मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा और करण पॉल की टीम अभी तक एक बार भी आईपीएल नहीं जीत सकी है. इस लीग के पहले सत्र (2008) से जुड़ी यह टीम एक बार उपविजेता रही और एक बार तीसरे स्थान पर रही. अगला आईपीएल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा.

THIS IS OUR LAST TWEET!



Thank you @Twitter and Sadde fans! #SaddaPunjab