KIXP vs RR: कुछ ऐसे जोफ्रा आर्चर ने तीखी बाउंसर से खोल दीं मनदीप सिंह की आंखें, चारो खाने चित, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) की खूबी यही है कि यहां मैच दर मैच जिंदगी बदलती है! एक मैच में कोई शख्स आसमान पर होता है, तो दूसरे में एकदम जमीं पर. और दुनिया बदल जाती है एकदम 360 के कोण पर! कुछ ऐसा ही आज किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के युवा ओपनर मनदीप सिंह (Mandeep Singh) के साथ हुआ, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने बताया कि क्रिकेट की दुनिया कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है. मनदीप सिंह ने दो दिन पहे ही शारजाह में केकेआर के खिलाफ पारी शुरू करने के बाद तब नाबाद 66 रन की पारी खेली थी, जब हाल ही में उनके पिता का देहांत हुआ था. सभी ने मनदीप सिंह की बल्लेबाजी की तारीफ की थी और उनके जज्बे को सराहा था.

Jofra Archer continues his terrific #IPL2020



A brute of ball gets Mandeep Singh. And what a catch from Ben Stokes.#KXIPvRR#KXIPvsRR#KXIP#RR#IPLpic.twitter.com/iay7JuzBj8