SRK ने कोलकाता नाइट राइडर्स का Fan Anthem किया लॉन्च, वायरल हुआ Video. देखें

IPL 2020: कोलाकाता नइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) का नया फैन एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है. टीम के मालिक शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर केकेआर फैन एंथम को लांन्च किया है. सोशल मीडिया पर शाहरूख ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की है. केकेआऱ के नए एंथम सॉन्ग में आवाज रैपर बादशाह ने दी है. किग खान शाहरूख ने रैपर बादशाह (Indian rapper Badshah) को एंथम सॉन्ग में आवाज देने के लिए धन्यवाद कहा है. बता दें कि आईपीएल में केकेआर का एंथम सॉन्ग 'करबो लड़बो जीतबो रे' काफी पॉपुलर हुआ था. ऐसे में अब रैप के साथ बनाए गए नए एंथम सॉन्ग में भी वहीं असर दिखाई दे रहा है जो पहले वाले एंथम में थी. आईपीएल 2020 (IPL 2020) में केकआर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है. यही कारण है कि प्वाइंट्स टेबल (IPL Points Table) में कोलकाता इस समय चौथे नंबर पर है.

You heard the beats, now watch the moves! Groove with the @KKRiders and our fans to the hottest fan anthem - #LAPHAO!



Kuch yaad rakhna hai to bas ye yaad rakh... Ke Tu Fan Nahi Toofaan Hai!



Huge thanks to @Its_Badshah from the KKR family. https://t.co/HhvsDBFOu9