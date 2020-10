KKR vs KXIP: केकेआर और पंजाब मैच से पहले सोशल मीडिया पर इन मजेदार memes ने जीता दिल

यही कारण है कि अब जब दोनों टीमों प्वाइंट्स टेबल में एक-दूसरे को पछाड़ने को मैदान पर उतरेंगी, तो हालात ने मैच के रोमांच को अलग ही स्तर प्रदान कर दिया, जो सोशल मीडिया पर आप सहजता से ही समझ सकते हैं. चलिए देखिए कि अपने देश में रचनात्मक कलाकारों की कोई कमी नही है. नजर दौड़ा लीजिए

ये देखिए कि पंजाब के समर्थक किस और इशारा कर रहे हैं

इस फैन को यह मुकाबला शाहरुख बनाम प्रिटी जिंटा दिख रहा है

यह भी पढ़ें: पंजाब के कहर से बच पाएगा आज केकेआर, जानिए पिच से लेकर तमाम पहलू और 'सबसे बड़ा मुकाबला'

Today Match: V33R vs ZAARA.



The most crucial game of IPL 2020.



GAME TIME: 07:00PM (PST)



It's #KKRvsKXIP.. pic.twitter.com/BHAST9wzHE