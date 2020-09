IPL 2020: कमलेश नागरकोटी ने 'सुपरमैन' बन लिया कैच तो दर्शक दिर्घा में बैठे SRK ने दिया ऐसा रिएक्शन..देखें Video

IPL 2020: राजस्थान रॉल्यस (Rajasthan Royals) के खिलाफ मैच में केकेआर (KKR) के युवा गेंदबाजों कमलेश नागरकोटी (Kamlesh Nagarkoti) और शिवम मावी (Shivam Mavi) के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2020 के 12वें मैच में 37 रन से जीत दर्ज करने का कमाल कर दिखाया. शानदार गेंदबाजी करने वाले शिवम मावी (Shivam Mavi) को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मावी ने 2 विकेट लिए और 1 कैच भी लिए. वहीं दूसरी ओर कमलेश नागरकोटी (Kamlesh Nagarkoti) ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 2 विकेट लेने के अलावा 2 कैच भी लपके. खासकर जोफ्रा ऑर्चर का कैच नागरकोटी का कैच जिस तरह से लिया उसने हर किसी को हैरान कर दिया. कमलेश ने हवा में छलांग लगाकर एक मुश्किल कैच लपका जिसकी तारीफ पूरा सोशल मीडिया कर रहा है. कमेंटेटर भी इस कैच को देखकर हैरान रह गए, वहीं दर्शक दिर्घा में बैठे टीम के मालिक शाहरूख खान (Sharukh Khan) भी इस कैच को देखकर उछल पड़े और ताली बजाते हुए नजर आए.

Not a bad day for young Nagarkoti! 2 wickets, a crisp boundary at the end and a seriously good catch. Hopefully he will continue to repay the extraordinary faith that @KKRiders have had in him