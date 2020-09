IPL 2020: केकेआर की जीत पर शाहरुख खान ने टीम के लिए किया दिल को जीत लेने वाला मैसेज

केकेआर की जीत के बाद टीम के मालिक शाहरूख खान (Shahrukh Khan) ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और खासकर युवा खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी. शाहरूख ने अपने ट्वीट में लिखा कि अच्छा लगा कि टीम के युवा खिलाड़ियों को एक अच्छा मैच मिला, जिसे हम जीतने में सफल रहे, शुभमन गिल ((Shubman Gill)), नीतिश राणा, शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी के नाम भी शाहरूख ने ट्वीट में लिखे हैं, इसके अलावा उन्होंने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को केकेआर की टीम में आने का स्वागत किया और स्वागत है वरुण. किंग खान ने केकेआर के अनुभवी खिलाड़ियों को युवा खिलाड़ियों का इस तरह से ध्यान रखने के लिए शुक्रिया भी कहा है, किंग खान ने लिखा, केकेआर के बड़े खिलाड़ी आप सभी शानदार हो.

Was happy that all the kids in the team got a good match and ended up on the winning side. @RealShubmanGill@NitishRana_27@ShivamMavi23#Nagarkoti ( be healthy) welcome #Varun and the big guys of @KKRiders u r awesome for looking after them.